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        Uyuşturucu partisine polis baskını; 8 gözaltı

        KARS´ta bir apartman dairesindeki uyuşturucu partisine polisin yaptığı baskında, 1´i kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:40
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        Uyuşturucu partisine polis baskını; 8 gözaltı
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        KARS´ta bir apartman dairesindeki uyuşturucu partisine polisin yaptığı baskında, 1´i kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir apart dairede uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 61,37 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu satıcısı İ.C.D.´nin (32) de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.C.D. `Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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