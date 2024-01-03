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        Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

        Kars'ta kar ve tipi etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 19:31 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:47
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        Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor
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        Kars'ta kar ve tipi etkili oldu.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

        Kars-Digor kara yolunda tipiye dönüşen karda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Arpaçay-Çıldır kara yolunda da etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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