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        Kars'ta "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi

        Kars'ta Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:28
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        Kars'ta "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi
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        Kars'ta Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Kars ÖNDER ve Milli Gençlik Vakfınca Kars Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, AGD Kars Şube Başkanı Sabahattin Gül, Türkiye'nin 81 ilinde 300 noktada bu gece "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı'nı düzenlediklerini söyledi.

        Gül, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınadıklarını ifade ederek, "Filistin meselesi yarım asırdır Milli Görüş camiasının gündeminde olan bir mesele. Siyonizm'in oyunlarını bozmak adına, gerek siyasi gerek ekonomik ve askeri yaptırımların yapılması için mevcut hükümetimize, dünya Müslümanlarına taleplerimizi gündeme getiriyoruz. Eğer biz bugün Filistin'de akan kanı durduramazsak Allah muhafaza bu kan yarın ki gün bu topraklara kadar ulaşacak." dedi.

        Etkinliğe katılan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da bir konuşma yaptı.

        Program şiir ve ilahilerin okunmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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