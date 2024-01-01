Kars, Ağrı ve Ardahan'daki güvenlik güçleri, dondurucu soğuklara rağmen görevlerinin başında Kars, Ağrı ve Ardahan'daki güvenlik güçleri, dondurucu soğuğa rağmen yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor.

Kars, Ağrı ve Ardahan'daki güvenlik güçleri, dondurucu soğuğa rağmen yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, dondurucu soğukta görevi başında olan polis, jandarma ve acil sağlık ekiplerini ziyaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli personele ziyarette bulunan Vali Polat'ı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan ve Kars 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gürbüz Koca karşıladı.

GAMER'de çalışan personelin yeni yılını kutlayan Vali Polat, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz çağrılarla meşgul edilmemesi gerektiğini söyledi.

- Ağrı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan ve il protokolü, kentte çeşitli kurum ve personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Koç, beraberindekilerle GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İtfaiye Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Koç, yol kontrol uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekipleriyle bir araya gelerek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Koç, ziyaret ettiği yerlerde görevlilere tatlı ikramında bulundu.

- Ardahan

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sıfırın altında soğuk havada görev başındaki kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

Vali Çiçek, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile kentte görevli kamu personeline ziyaret gerçekleştirdi.

Çiçek, ilk olarak Ardahan-Kars ve Ardahan-Göle kara yolundaki uygulama noktalarını ziyaretinde güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Daha sonra 112 Çağrı Merkezi'ne geçen Çiçek, İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu ile Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret etti.

Burada görevdeki personelin yeni yılını kutlayan Çiçek, yeni yıla görev başındaki personelle girmek istediğini söyledi.