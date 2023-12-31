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        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören köylerde çalışma başlatıldı

        Kars'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle hasarın meydana geldiği köylerde, ekiplerce hasar tespit çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:45
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        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören köylerde çalışma başlatıldı
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        Kars'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle hasarın meydana geldiği köylerde, ekiplerce hasar tespit çalışması yapılıyor.

        Kentte 2-3 gün önce etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Halefoğlu köyü, Digor'a bağlı Sorguçkavak, Arpaçay'a bağlı Küçükboğaz, Atcılar, Boğazköy ve Carcıoğlu köylerindeki ev ve eklentilerinde hasar meydana geldi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde hasar tespit çalışmasına başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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