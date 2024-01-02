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        "Sarıkamış Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası" düzenlendi

        Sarıkamış ilçesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:20
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        "Sarıkamış Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası" düzenlendi
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        Sarıkamış ilçesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası" düzenlendi.

        Türkiye Satranç Federasyon Sarıkamış Temsilcisi Salih Kamar koordinesinde, Sarıkamış Turizm Lisesi Uygulama Oteli'nde satranç turnuvası yapıldı.

        Turnuvaya, 8-14 yaş grubunda 60 öğrenci katıldı. Turnuva sonunda kategorilerinde derece girenlere iş adamı Erdoğan Keleş tarafından para ödülü verildi.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış şehitleri adına düzenlenen turnuvayı çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, turnuvayı düzenleyenleri ve katılan öğrencileri tebrik etti.

        Öğrencilerin ödüllerini Kaymakamı Enis Aslantatar ve okul müdürü Saim Aydın verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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