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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin kıyı kesimleri, Hatay, Adana çevreleri yağmurlu, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 07:24 Güncelleme: 03.01.2024 - 07:24
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        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 16°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 11°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 18°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 14°

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 10°

        Gaziantep

        Yağmurlu 13°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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