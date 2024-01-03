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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi

        Hatay'da balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen ailedeki 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 05:59 Güncelleme: 03.01.2024 - 05:59
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        Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
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        İskenderun'un Numune Mahallesi 572'nci sokakta oturan Müfit A. (60), iddiaya göre denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti.

        7 KİŞİLİK AİLE ZEHİRLENDİ

        DHA'nın haberine göre; kısa süre Müfit A. ve ailesindeki 6 kişi rahatsızlandı. Zehirlendiklerinden endişelenen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Müfit A, Semire A. (53), Yasenya A. (28), Gökyüzü A. (39), Dilan G. (22), Eva G. (23) ve Aren A. (53), ambulanslarla Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan aile bireylerinden Müfit A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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