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        Kars ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu

        Kars ve Ardahan'da etkili olan dolu ile sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:36 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:36
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        Kars ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu
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        Kars ve Ardahan'da etkili olan dolu ile sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kars'ta öğleden sonra etkili olan sağanak, zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı.

        Yağış nedeniyle Cumhuriyet ve İnönü caddelerinde su birikintileri oluştu. Yolda biriken su sürücülere zor anlar yaşattı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Kentte sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı Selim-Erzurum kara yolunda güzel görüntü oluşturdu.

        Ardahan’da da öğleden sonra başlayan sağanak yerini bazı bölgelerde doluya bıraktı.

        Dolu nedeniyle Damal ilçe merkezi beyaza büründü.

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