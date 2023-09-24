Kars ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu Kars ve Ardahan'da etkili olan dolu ile sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.09.2023 - 19:36 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:36 facebook

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