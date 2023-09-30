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        Cıbıltepe Kayak Merkezi grafitilerle renkleniyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan beton yüzeyler, gönüllü resim öğretmenince grafitilerle güzelleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:21 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:33
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        Cıbıltepe Kayak Merkezi grafitilerle renkleniyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan beton yüzeyler, gönüllü resim öğretmenince grafitilerle güzelleştiriliyor.

        Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle adından söz ettiren kayak merkezinde, beton yüzeyler ve kötü görüntü oluşturan alanlar kayakçı, snowboardçu ve bozayı gibi figürlerden oluşan grafitilerle renkleniyor.

        Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde görevli resim öğretmeni Baran Altun, bölgeyi güzelleştirmek adına bu çalışmayı gönüllü olarak yapıyor.

        Altun, AA muhabirine, kayak merkezinde sanatsal bir çalışma planladıklarını belirterek, "Snowbordçu, telesiyejle yukarı çıkan karakter ve Sarıkamış'a özgü bozayıyı duvara yansıttık. Amacımız bu kötü görüntüyü yok etmek ve sanatsal bir alan oluşturmak. Ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor, buraya tatile gelen ailelerin hatıralarını çekebileceği bir alan oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.

        Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş da oteller bölgesindeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak adına böyle bir çalışma yaptıklarını, amaçlarının bölgeyi ve kayak merkezini daha güzel noktalara götürmek olduğunu söyledi.

        Bölgenin ve kayak merkezinin doğasının çok güzel olduğunu, etrafının da aynı güzellikte olması gerektiğini ifade eden Taş, "Resim öğretmenimizle bir çalışma yaptık. Perde beton üzerini düzelttikten sonra kayakçı, bölgemizle özdeşleşen ayı ve diğer figürleri duvarlara uyguluyor. Hem misafirlerin fotoğraf çekeceği hem de otelleri güzel gösterecek bir çalışma yaptık." dedi.

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