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        Kars'ta 3 firari hükümlü yakalandı

        Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:04
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        Kars'ta 3 firari hükümlü yakalandı
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        Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, "kasten öldürmeye teşebbüs", "büyükbaş veya küçükbaş hayvan hırsızlığı", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 22 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A (47), "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B (24) ile "vergi usul kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. (29) ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlıların ev ve iş yeri ve üst aramalarında 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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