Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Mehmetçiğin, Sarıkamış'ta vatanın selameti için iliklerine kadar üşüdüğünü bildirdi.

Milletvekili Çalkın, mesajında, Sarıkamış Harekatı'nın 22 Aralık 1914 tarihinde başlayıp, 5 Ocak 1915’te son bulan, 1. Dünya Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Kars'ın, Ardahan'ın ve Kafkasya Müslümanlarının kurtuluşu için çıkılan yolda tarihin en hüzünlü olayları arasında yer aldığını ifade eden Çalkın, "Kışa, soğuğa, fırtınaya aldırmadan aman vatan işgal olmasın, insanlarımıza esaret değmesin, bayrak inmesin, ezan susmasın diye destanlar yazılan, yiğitlerin yattığı beyaz karı kendilerine kefen yapanların yurdu. Onlar bu vatan uğruna iliklerine kadar üşüdüler. Yeter ki vatan selamette olsun diye. Ortama bakmadılar, şartlar ne olursa olsun, biran bile geri dönmeyi düşünmediler." dedi.

Çalkın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sarıkamış'ta kahramanların milli birlik ve bağımsızlık için ortaya koyduğu mücadele ruhu onlarla birlikte yok olmamıştır. Aksine bu yüce ruh Milli Mücadele'yi ve Türkiye Cumhuriyetini doğururken üstünde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılmıştır. Bu vatana göz dikmeye çalışanlara bir kere daha hatırlatıyoruz. Biz buradayız, Sarıkamış'tayız, din, vatan, millet, bayrak, ezan nöbetindeyiz. Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağları'nda, bu mukaddes topraklar uğruna canlarını feda eden, şehit olan kahramanlarımızı Sarıkamış Harekatı’nın 109. Yılında, rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum."