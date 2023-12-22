Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Kağızman ilçesi ve kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 61 bin 400 boş makaron, 18 bin 300 doldurulmuş makaron, 39 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 32 kilo 755 gram nargile tütünü, 90 bandrol, 18 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.