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        Kars'ta menfezde saklanan 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen saklandıkları menfezde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:24 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:35
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        Kars'ta menfezde saklanan 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen saklandıkları menfezde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Akbaba köyü çevresinde yaptıkları arama tarama faaliyetinde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni gizlendikleri menfezde yakaladı.

        Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazıları donma tehlikesi geçiren göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

        Düzensiz göçmenler için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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