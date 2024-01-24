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        Kars'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:43
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        Kars'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Gülyüzü köyünde rahatsızlanan 76 yaşındaki KOAH hastası Sultan Göksu için harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, köy içi yolların kapalı olması nedeniyle hastayı alamadı.

        İhbar üzerine köye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açarak ambulansın geçişini sağladı.

        Sağlık ekiplerince evinden alınan Göksu, Arpaçay Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Göksu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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