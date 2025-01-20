Kars'ın Sarıkamış ilçesi yeniden karla kaplandı

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçede, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezini yeniden beyaza bürüdü.

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