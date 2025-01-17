Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta karne heyecanı yaşandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 bin 529 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış'ta karne heyecanı yaşandı
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 bin 529 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Köpşen, Yukarı Sarıkamış ve 29 Eylül ilkokularında karne dağıtım törenine katıldı.

        Kaymakam Aslantatar, öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Aslantatar, "Notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirin. Tatilinizi bir boşluk olarak değil aksine eksiklerinizi tamamlayacağınız, kitap okuyacağınız, faydalı bilgiler edineceğiniz bir zaman dilimi olarak değerlendirmelisiniz." diye konuştu.

        Velilere, çocukları sadece dönem veya yılsonunda aldıkları notlarla değerlendirmemelerini isteyen Aslantatar, şunları kaydetti:

        "Kıymetli veliler, bazı öğrencilerimizin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Ancak bu, çocuklarımızın sistemli ve düzenli çalışmalarıyla her zaman telafi edilebilecekleri bir durumdur. Önemli olan güzel ahlaklı, ülkesine, milletine hayırlı bireyler yetiştirmektir."

        Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu'nda da karne dağıtan Kaymakam Aslantatar'ın kızı Nazenin Aslantatar, babasını elinden karne almanın sevincini yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Orman içinde kristal karıyla Sarıkamış Kayak Merkezi sömestir tatiline hazı...
        Orman içinde kristal karıyla Sarıkamış Kayak Merkezi sömestir tatiline hazı...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Kars'ta konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Kars'ta konuştu:
        Kars'ta nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
        Kars'ta nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
        Kars'ta terör örgütüne üye olma suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta terör örgütüne üye olma suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Kağızman'da asayiş ve huzur uygulaması yapıldı
        Kağızman'da asayiş ve huzur uygulaması yapıldı
        Kurt saldırısında anneleri ölen 8 yavru köpeği, biberonla besliyorlar
        Kurt saldırısında anneleri ölen 8 yavru köpeği, biberonla besliyorlar