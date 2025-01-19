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        Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov, Kars'ta ziyaretlerde bulundu

        Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kars'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:44 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:32
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        Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov, Kars'ta ziyaretlerde bulundu
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        Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kars'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Muradov ve beraberindekiler, ilk olarak Haydar Aliyev Parkı'nda düzenlenen programda, Haydar Aliyev'in büstüne kırmızı gül bıraktı.

        Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'yu ziyaret eden Muradov, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kapu ve Muradov, daha sonra KAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nde bulunan Haydar Aliyev Eğitim Merkezi'nde Kars'ta yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

        Muradov, burada yaptığı konuşmada, Kars'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Azerbaycan toprakları özgürlüğüne kavuştuktan sonra sınır kapılarının açılması, insanların gidip gelebilmesinin sağlanması; kardeş ülke Türkiye hem savaş zamanı hem de sonraki zamanlarda, bugün de Karabağ'ın özgür olmasıyla çok yakından ilgilendi. Sizin aracılığınızla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerimi sunuyorum, Türkiye'nin dostluğu, kardeşliği ebedidir." dedi.

        KAÜ Rektörü Prof. Dr. Kapu da Azerbaycan'daki üniversitelerle sürekli görüş alıverişinde bulunduklarını belirterek, "Kardeş, dost ülke Azerbaycan ile bizim tanımlamamızla 'iki devlet bir millet' düsturu çerçevesinde şu ana kadar ilişkilerimiz devam ediyor. 'İki devlet bir millet' düsturunun son örneğini Karabağ Savaşı'nda iki ülke gösterdi. Üniversite olarak da Azerbaycan'daki üniversitelerle ilişkilerimiz var, bazılarına bilfiil katkıda bulunuyoruz, bazılarından katkı alıyoruz. Azerbaycan'dan yaklaşık 20 öğretim üyemiz burada eğitim veriyor. Bizden de bazı akademisyenlerimiz Azerbaycan'a giderek eğitim veriyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Kars'ta yaşayan Azerbaycanlı vatandaşların talepleri dinlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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