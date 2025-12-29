Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        Kars'ta yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:11 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince Kars merkez ve Kağızman ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 70 şişe halinde toplam 35 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanıldığı belirlenen 160 litre etil alkol ele geçirildi.

        Operasyonda 13 zanlı yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
        Kars'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 13 gözaltı
        Kars'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 13 gözaltı
        Susuz Kaymakamı Tutal'ın okul ziyaretleri sürüyor
        Susuz Kaymakamı Tutal'ın okul ziyaretleri sürüyor
        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
        Kars'ta kapalı köy yolu kalmadı
        Kars'ta kapalı köy yolu kalmadı