Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Polis ekiplerince Kars merkez ve Kağızman ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 70 şişe halinde toplam 35 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanıldığı belirlenen 160 litre etil alkol ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.