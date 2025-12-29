Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
Kars'ta yağış sonrası karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.
Kars'ta yağış sonrası karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.
Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışıyla kar kalınlığı köylerde 50 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla beyaza bürünen köylerde güzel manzaralar oluştu.
Yağış sonrası evlerinde zaman geçiren ve hayvanlarını ahırlarda besleyen köylüler, yılın neredeyse 6 ayını kar altında geçiriyor.
