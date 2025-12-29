Habertürk
Habertürk
        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi

        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi

        Kars'ta yağış sonrası karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

        Giriş: 29.12.2025 - 11:35 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:35
        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
        Kars'ta yağış sonrası karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

        Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışıyla kar kalınlığı köylerde 50 santimetreye ulaştı.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen köylerde güzel manzaralar oluştu.

        Yağış sonrası evlerinde zaman geçiren ve hayvanlarını ahırlarda besleyen köylüler, yılın neredeyse 6 ayını kar altında geçiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

