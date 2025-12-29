Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı

        Kars'ın Selim ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:42
        Yamaçlı köyünde rahatsızlanan Esat Bay'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

        Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

        Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.

        Hasta Bay, sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

