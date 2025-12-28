Kars'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Fatih A. (43) yönetimindeki 34 GC 1065 plakalı panelvan tipi araç, ilçeye bağlı Asboğa köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Fatih A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selim Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.