Kars'ta 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Kars'ta iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.

Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi'nde bulunan Vali Rahmi Doğan Parkı'nda iki grup arasında çıkan, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya karışanların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olaya karıştığı değerlendirilen 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Şüphelilerden 12'sinin emniyetteki işlemleri sürerken 2'sinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kars'ta 3 gün önce iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada A.Y. (20), B.Ö. (22), E.K. (19), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) yaralanmıştı.