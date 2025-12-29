Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi

        Kars'ta iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:26 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.

        Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi'nde bulunan Vali Rahmi Doğan Parkı'nda iki grup arasında çıkan, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya karışanların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olaya karıştığı değerlendirilen 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

        Şüphelilerden 12'sinin emniyetteki işlemleri sürerken 2'sinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

        Kars'ta 3 gün önce iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada A.Y. (20), B.Ö. (22), E.K. (19), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Ebu Ubeyde hayatını kaybetti
        Ebu Ubeyde hayatını kaybetti
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı
        Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı
        Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
        Kars'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 13 gözaltı
        Kars'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 13 gözaltı
        Susuz Kaymakamı Tutal'ın okul ziyaretleri sürüyor
        Susuz Kaymakamı Tutal'ın okul ziyaretleri sürüyor
        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi