Kars'ta 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi
Kars'ta iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.
Kars'ta iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.
Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi'nde bulunan Vali Rahmi Doğan Parkı'nda iki grup arasında çıkan, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya karışanların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olaya karıştığı değerlendirilen 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.
Şüphelilerden 12'sinin emniyetteki işlemleri sürerken 2'sinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Kars'ta 3 gün önce iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada A.Y. (20), B.Ö. (22), E.K. (19), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.