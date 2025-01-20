Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı

Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu ile esrar bulunan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

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