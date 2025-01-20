Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı

        Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu ile esrar bulunan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 13:11 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL

        Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu ile esrar bulunan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu biri kadın 3 şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kars-Digor kara yolunda bir takside yakalanan 3 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde bulunamadı.

        Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin, mide ve bağırsaklarında 59 parça halinde toplam 445,45 gram sentetik uyuşturucu, 30,92 gram esrar tespit edildi.

        Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi

        Benzer Haberler

        Kars'ın Sarıkamış ilçesi yeniden karla kaplandı
        Kars'ın Sarıkamış ilçesi yeniden karla kaplandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın babasının cenazesi toprağa verildi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın babasının cenazesi toprağa verildi
        Hafta sonu ve sömestir tatilinde Sarıkamış Kayak Merkezi kayakseverlerle do...
        Hafta sonu ve sömestir tatilinde Sarıkamış Kayak Merkezi kayakseverlerle do...
        Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov, Kars'ta ziyaretlerde b...
        Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov, Kars'ta ziyaretlerde b...
        Sarıkamış'ta karne heyecanı yaşandı
        Sarıkamış'ta karne heyecanı yaşandı
        Orman içinde kristal karıyla Sarıkamış Kayak Merkezi sömestir tatiline hazı...
        Orman içinde kristal karıyla Sarıkamış Kayak Merkezi sömestir tatiline hazı...