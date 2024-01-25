Kars'ta jant hırsızları 140 saatlik görüntü kaydı incelenerek yakalandı

Kars'ta bir depoda bulunan araç jantlarının çalınmasına ilişkin 140 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda depo olarak kullanılan bir adreste bulunan 72 araç jantının çalınmasına ilişkin polis ekipleri, 140 saatlik görüntü kayıtlarını inceledi.

Ekipler, bu çalışmalarının ardından tespit ettikleri şüpheliler Y.C.D (20) ve C.İ'yi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen C.İ, tutuklandı, Y.C.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.