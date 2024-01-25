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        Kars'ta jant hırsızları 140 saatlik görüntü kaydı incelenerek yakalandı

        Kars'ta bir depoda bulunan araç jantlarının çalınmasına ilişkin 140 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:21 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:21
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        Kars'ta jant hırsızları 140 saatlik görüntü kaydı incelenerek yakalandı
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        Kars'ta bir depoda bulunan araç jantlarının çalınmasına ilişkin 140 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda depo olarak kullanılan bir adreste bulunan 72 araç jantının çalınmasına ilişkin polis ekipleri, 140 saatlik görüntü kayıtlarını inceledi.

        Ekipler, bu çalışmalarının ardından tespit ettikleri şüpheliler Y.C.D (20) ve C.İ'yi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen C.İ, tutuklandı, Y.C.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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