Kars'ta karla mücadele ekipleri hastaları ve yolda kalanları kurtardı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 hasta ile 2 aracı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 hasta ile 2 aracı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.
Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.
Arpaçay'da yolu kardan kapalı bulunan Taşlıağı ile Kıraç köylerinde rahatsızlanan 4 hastaya sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmasıyla ulaştı.
Ekipler, Gülyüzü köyünde kara saplanan ve içinde vatandaşların olduğu iki aracı da iş makineleriyle kurtardı.
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