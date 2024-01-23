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        Kars'ta karla mücadele ekipleri hastaları ve yolda kalanları kurtardı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 hasta ile 2 aracı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:58
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        Kars'ta karla mücadele ekipleri hastaları ve yolda kalanları kurtardı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 hasta ile 2 aracı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

        Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Arpaçay'da yolu kardan kapalı bulunan Taşlıağı ile Kıraç köylerinde rahatsızlanan 4 hastaya sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmasıyla ulaştı.

        Ekipler, Gülyüzü köyünde kara saplanan ve içinde vatandaşların olduğu iki aracı da iş makineleriyle kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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