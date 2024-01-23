Kars'ta karla mücadele ekipleri hastaları ve yolda kalanları kurtardı Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 hasta ile 2 aracı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 hasta ile 2 aracı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Arpaçay'da yolu kardan kapalı bulunan Taşlıağı ile Kıraç köylerinde rahatsızlanan 4 hastaya sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmasıyla ulaştı.

Ekipler, Gülyüzü köyünde kara saplanan ve içinde vatandaşların olduğu iki aracı da iş makineleriyle kurtardı.