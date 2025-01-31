Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Kars'ta mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Digor İlçe İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Kars-Digor kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüste yapılan aramada İran uyruklu 2 kişinin çantalarında madde arama köpeği "Tabla" ile yapılan aramada 7 parça halinde 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin, mide ve bağırsaklarında da 4 parça rulo halinde 210 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

        Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor | CANLI
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor | CANLI
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!

        Benzer Haberler

        Kars'ta eksi 18 derecede 'Kış Tatbikatı-2025' (2)
        Kars'ta eksi 18 derecede 'Kış Tatbikatı-2025' (2)
        Kars'ta eksi 18 derecede 'Kış Tatbikatı-2025'
        Kars'ta eksi 18 derecede 'Kış Tatbikatı-2025'
        GÜNCELLEME - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'taki "Kış-2025 Tatbikatı" 20 ü...
        GÜNCELLEME - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'taki "Kış-2025 Tatbikatı" 20 ü...
        Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'taki "Kış-2025 Tatbikatı" 20 ülkeden katılı...
        Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'taki "Kış-2025 Tatbikatı" 20 ülkeden katılı...
        Kars'ın "safranlı peynir"i lezzet testleri sonrası tüketiciyle buluşacak
        Kars'ın "safranlı peynir"i lezzet testleri sonrası tüketiciyle buluşacak
        Kars'ta ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile suç ortakları y...
        Kars'ta ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile suç ortakları y...