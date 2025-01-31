Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı

Kars'ta mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Digor İlçe İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Kars-Digor kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada İran uyruklu 2 kişinin çantalarında madde arama köpeği "Tabla" ile yapılan aramada 7 parça halinde 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin, mide ve bağırsaklarında da 4 parça rulo halinde 210 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.