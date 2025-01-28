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        Kars'ın "safranlı peynir"i lezzet testleri sonrası tüketiciyle buluşacak

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta bir işletmede gıda mühendisinin deneme üretimi yaptığı safranlı Kafkas çoban peyniri, lezzet testlerinin ardından tüketicilere sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:31
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        Kars'ın "safranlı peynir"i lezzet testleri sonrası tüketiciyle buluşacak
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        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta bir işletmede gıda mühendisinin deneme üretimi yaptığı safranlı Kafkas çoban peyniri, lezzet testlerinin ardından tüketicilere sunulacak.

        Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip kentte, yüksek rakımlı, zengin floraya sahip yaylalarda otlayan büyükbaş hayvanlardan elde edilen doğal sütle üretilen peynirde çeşitlilik artıyor.

        Kentte peynir üreticiliği yapan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, yörede 1940'lı yıllarda yapılan ancak kaşar ve gravyer peynirinin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan çoban peynirini 2021 yılından itibaren tekrar üretmeye başladı.

        Koçulu ailesinin 5'inci kuşak peynir üreticisi gıda mühendisi Çağdaş Koçulu da Kafkas çoban peynirinin çeşitliliğini artırmak için çalışma yaptı.

        - İlk üretim olgunlaşma için 2 ay dinlendirilecek

        Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan ve şifa kaynağı olarak bilinen safranı peynirde deneyen Koçlu, ilk üretimi olan safranlı peyniri olgunlaşmaya bıraktı.

        Yaklaşık 2 ay olgunlaşma için dinlendirilecek peynir, tat analizlerinden sonra seri üretimle tüketiciyle buluşturulacak.

        Safranlı Kafkas çoban peyniri üreten gıda mühendisi Çağdaş Koçulu, AA muhabirine, daha önce unutulmaya yüz tutmuş Kafkas çoban peyniri üretimini yaptıklarını hatırlattı.

        Bu peyniri şimdi safranla buluşturduklarını anlatan Koçulu, şöyle konuştu:

        "Çoban peynirine safran ile özel yorum katıyoruz. Safranın vücuda çok faydası var, stres ve depresyona iyi geliyor, bunun yanında tokluk hissi veriyor. Safranın mucizevi şifalarından dolayı biz de Kafkas çoban peyniriyle birleştirip özel ürün çıkarmak istedik. Bunlar yapılan ilk peynirler ve deneme sürecindeler. Bunların olgunlaşma süreci devam edecek ve daha sonra tüketime alacağız. Tat ve lezzet analizlerinden sonra tüketicilerimize sunmayı hedefliyoruz."

        - "Olgunlaşma sonrası tat testlerini yapacağız"

        Özel peyniri yapmadan önce safran üreticileriyle görüşerek bilgiler aldığını ve ona göre ölçülendirip üretime geçtiklerini belirten Koçulu, "Ölçülendirdiğimiz safranı havanda dövüp sıcak suda bekletiyoruz. Rengini ve aromasını suya geçirmesini sağlıyoruz. Daha sonra da sütümüze katıp mayalıyoruz. Bundan sonra çoban peynirinin üretim aşamalarını uyguluyoruz. Peynirleri kalıplardan çıkardıktan sonra dinlendiriyoruz, daha sonra sıcak odada olgunlaştıracağız. Bir süre burada bekledikten sonra tekrar soğuk odaya alacağız ve son olarak tat testlerini yapacağız." bilgisini paylaştı.

        Koçulu, Kafkas çoban peynirinin çok sevildiğini ve tutulduğunu anlatarak, bunu safranla bir araya getirip daha özel bir peynir ortaya çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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