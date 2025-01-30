Kars'ta eksi 18 derecede 'Kış Tatbikatı-2025' (2)

'GURURVERİCİ DAVET'

Kars’ta 20 Ocak’ta başlayan ve 7 Şubat’ta sona erecek olan 'Kış Tatbikatı-2025', bugün halka açık olarak gerçekleştirildi. Tatbikata, alana adı verilen Şehit Astsubay İstihkam Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı da davet edildi. 33 yıl önce şehit olan kardeşinin adının tatbikat alanına verilmesi ve annesiyle davet edilmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Ayhan Hamlı, "Şehidimiz, 18 Nisan 1992 yılında Iğdır-Doğubayazıt arasında Pamuk geçidi mevkisinde PKK'lı teröristler tarafından 4 astsubay arkadaşıyla beraber yol kesme eyleminde şehit edildiler. 33 yıl önce acı haberi aldığımızda büyük bir acıyla biz Kars’a geldik. Kendisi, Kars 14'üncü Mekanize Tugayı Savaş İstikam Bölüğünde görev yapıyordu. Şehidimizi büyük bir acıyla memleketimiz Samsun'a götürerek cenazesini defnettik. 33 yıl sonra çok güzel bir davet aldım. Bize göre çok güzel bir davet. Şehidimizin adının da verildiği tatbikat alanındaki askeri tatbikatı izlemek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2025 yılı 'Kış Tatbikatı'na davet edildik. Tereddütsüz daveti kabul ettim. 89 yaşındaki annem buraya gelmeyi aslında çok istiyordu. Hem kış hem yaşlı olan anneme daveti haber verdiğimde bana, ‘Ben de geliyor muyum oğlum' dedi. ‘Nereye anne’ dedim. ‘Oğlumla buluşmaya, Kars'a dedi. 'Anne, yaşlısın, bazı hastalıkların var. Gittiğimiz yer kar buz içinde bu halde götüremem seni' dedim. Annemin bana verdiği yanıt; 'Oğlum belki ben çarşamba gününe kadar daha iyi olurum, o zaman götürür müsün' dedi. 'Anne, bu sefer olmaz' dedim. O zaman dedi ki; 'Türk komutanlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne benim selamımı götür oğlum' dedi. Biz buraya büyük bir acıyla gelmiştik, bugün büyük bir gurur yaşıyoruz. Gerçekten içimde hiç bitmeyen bir acı var ama bir vefayı gördük. Bu vefa, başta yüce Türk milletinin, Türk ordusunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin vefası. Bu vefanın önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.