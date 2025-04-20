Kars'ta kar yağışı etkili oldu

2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yaban kuşlarının da yiyecek aradığı görüldü.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayıp aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

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