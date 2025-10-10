Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Ele geçirilen tarihi eserler ise Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

Tarihi eser niteliğindeki objeleri satma arayışında olan kişilerin bilgisine ulaşan ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi tarihi objelerle suçüstü yakaladı.

Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.