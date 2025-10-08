Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:16 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:16
        Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

        Mescitli köyü Ereğli Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazöz ve su tankerleri sevk edildi.

        Ekipler, Mescitli köyü sakinlerinin de destek verdiği 2 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

        Yetkililer, vatandaşları, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

