Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kızıl tilkileri kamelyada besliyorlar

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaban hayvanları yaşam alanlarında sıkça görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kızıl tilkileri kamelyada besliyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaban hayvanları yaşam alanlarında sıkça görülmeye başlandı.

        Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımlı ilçede, bozayı, kurt, tilki, domuz gibi birçok yaban hayvanı üreme ve barınma imkanı buluyor.

        İlçenin Tepe Mahallesi arkameşe bölgesindeki TOKİ konutlarını akşamları ziyaret eden kızıl tilkiler, mahalle sakinleri tarafından besleniyor.

        Akşam saatlerinde mahalledeki kamelyada soba yakıp çay içen vatandaşları, kızıl tilkiler ziyaret ediyor.

        Kamelyanın içine kadar giren kızıl tilki, mahalleli tarafından ekmek ve bisküvi verilerek besleniyor. İnsanlardan kaçmayan tilki, karnını doyurduktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

        Mahalle sakinlerinden Bülent Koç AA muhabirine, aç kalan tilkilerin kamelyanın içine girdiğini belirterek, "İlk baharda yavru olan kızıl tilkilere bisküvi falan vererek alıştırdık. Şimdi tilkiler aç kaldıklarında buraya gelip içeri giriyorlar bizde besliyoruz, sonra kaçıp gidiyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101. yılı kutlandı
        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101. yılı kutlandı
        Kars ve Iğdır'da çocuklar, Filistinli akranları için çizdi
        Kars ve Iğdır'da çocuklar, Filistinli akranları için çizdi
        Kars'ta boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Kars'ta boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Kars'ta şarkıcı Kıraç sahne aldı
        Kars'ta şarkıcı Kıraç sahne aldı
        Sarıkamış'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Sarıkamış'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü