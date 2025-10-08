Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kızıl sincap ve ağaçkakanlar yaşam alanlarında görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:41
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde yuvalarından çıkan yaban hayvanları, yaşam alanlarında görüntülendi.

        İlçenin sarıçam ormanları, bozayı, kurt, tilki, domuz, sincap gibi birçok yaban hayvanı ve kuş türüne üreme ve barınma imkanı sunuyor.

        Son günlerde ilçede gündüz hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesiyle yaban hayvanları yuvalarından çıktı. Güneşli havada yerleşim alanlarındaki ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren kızıl sincaplar ile ağaçlarda gagalarıyla oyuklar açan ağaçkakanlar görüntülendi.

        Vatandaşlardan Muvaffak Hindistan AA muhabirine, havaların ısınmasıyla doğanın yeniden canlandığını belirterek, "Özellikle ekim ayında havalar biraz daha ısındı. Sincaplar, sürekli ağaçlarda oyun oynuyorlar, ağaçkakanları izliyoruz. Bu da bizim yürüyüşlerimize güzellik katıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

