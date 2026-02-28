Canlı
Habertürk
Habertürk
        Kars'ta karla beyaza bürünen Akyaka ilçesi dronla görüntülendi

        Kars'ta karla beyaza bürünen Akyaka ilçesi dronla görüntülendi

        Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

        Giriş: 28.02.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

        Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

        İlçede etkili olan yoğun yağışla kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

        Sınırın sıfır noktasındaki ilçede karla kaplanan cadde ve sokaklar ile evlerin çatıları dronla görüntülendi.

        Kıvrım kıvrım ilçe merkezinden geçen dere ile karla kaplı ağaçlar, köprüler güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

