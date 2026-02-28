Kars'ta yolu kapanan köydeki hamile kadın, 5 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Kars'ın Selim ilçesinde yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Beyköy köyünde yaşayan Rüya Boz, doğum sancısı çekmesi üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastayı almaya giden ambulans, kar ve tipi nedeniyle kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirilerek ambulansı kurtardı. Yoğun kar yağışına rağmen ekipler yolu açtı, sağlık görevlileri köye ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi evde yaptı. Yağışın devam etmesiyle ilerlemekte güçlük çeken ambulans, iş makinesine halatla bağlanarak güvenli bölgeye çıkartıldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla Boz, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

