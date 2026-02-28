Kars'ta ineğin darbesiyle burnu kırılan genç hastaneye ulaştırıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde ineğin darbesiyle burnu kırılan genç ekiplerce hastaneye ulaştırıldı. Merkeze bağlı Yağkesen köyünde ahırda çalıştığı sırada ineğin darbesiyle burnu kırılan Hüseyin Efecan Kaya'yı (19) kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kar nedeniyle yolu kapanan köye gidemeyen sağlık ekiplerinin destek istemesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açtı. Köye gelen sağlık ekipleri, Kaya'ya ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı. İl Özel İdaresi ekipleri yol boyunca sağlık ekiplerine eşlik ederek, Kaya'nın hastaneye güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.

