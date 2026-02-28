Kars'ta biriken kar nedeniyle çöken iki ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu
Kars'ta yoğun kar yağışı sebebiyle iki ahırın çökmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kentte dün başlayan ve yoğunluğunu artıran kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde karın birikmesi sebebiyle Ferdi Oğul'a ait ahır çöktü.
Ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İş makinesiyle enkaz kaldırılarak telef olan hayvanlar çıkartıldı.
Alparslan Mahallesi'nde de bir ahırın biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu bir büyükbaş hayvan telef oldu.
