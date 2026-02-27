Kars-Göle kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı. Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kars-Göle kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

