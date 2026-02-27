Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 27.02.2026 - 11:48
        Kars'ta şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Sezai K’nin kullandığı 36 AAZ 236 plakalı otomobil, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Mescitli köyü mevkisinde şarampole düştü.


        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan Güler K ve Songül K, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

