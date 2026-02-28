Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada maganda kurşunu isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 00:15
        Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        Taraf avukatları ile Muhammet Poyraz Erdağ'ın annesi Meltem ve babası Murat Erdağ duruşmada hazır bulundu. Anne Erdağ, duruşmaya oğlunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Yaşamaya hakkım var" yazılı tişörtle geldi.

        Erdağ ailesine bazı vatandaşlar da adliye bahçesine gelerek destek verdi. Katılımcılardan bazıları "Adalet yerini bulsun", "Poyraz için ses ol", "Poyraz için adalet" ve "Çocuklar ölmesin" yazılı dövizler açtı.

        Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye çevresinde, vatandaşlar tek tek aranarak bahçeye ve adliyeye alındı.

        Duruşmada söz alan Meltem Erdağ, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devam etmesine, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet A. hakkında aynı tedbirlerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

