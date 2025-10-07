Habertürk
        Avrupa'da stajlarını tamamlayan öğrenciler Kars'a döndü

        Avrupa'da stajlarını tamamlayan öğrenciler Kars'a döndü

        Kars Sarıkamış Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencileri Avrupa kentlerinde stajlarını tamamlayarak yurda döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:00 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:20
        
        

        Sarıkamış Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Sarıkamış'ın Enerji Rotası" projesi ile RES Odaklı istihdam için Avrupa'da yenilenebilir kaynaklar stajı kabul edilmişti.

        Bu kapsamda Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından hibe almaya hak kazanan 12 öğrenci Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 6 öğrenci ise Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentinde staj yaptı.

        Bölüm öğrencileri birinci grup Avusturya Viyana kentinde rüzgar türbinleri hakkında 21 günlük eğitimle staj sürecini tamamladı. Elektrik Elektronik Teknolojisi öğrencileri de ikinci grup olarak Avrupa'da Yenilenebilir Kaynaklar stajını Prag'da 21 günlük rüzgar türbini hakkında eğitim aldı.

        Sarıkamış Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı ve proje koordinatörü Ferhat Özdemir, öğrencilerin Avrupa'da staj yapmaları, sosyal, kültürel ve yabancı dil gelişiminin yanı sıra teknik anlamda da büyük katkılar sağladığını söyledi.

        Öğrencilerin ilk defa Avrupa'daki eğitim sistemini yakından takip etme fırsatı bulduklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz kendi becerilerini ortaya koyarak çok önemli eğitimler almışlardır. Biz meslek liseleri olarak, geleceğimiz olan gençlerimiz için her dönem projeler hazırlayarak Avrupa ile buluşturup eğitim almaları yolunda çaba sarf ediyoruz. Bu manada diyoruz ki değerli gençler, biz hayal ettik ve hayallerimizi gerçekleştirdik. Sizin de bir hayaliniz varsa ve Avrupa'da eğitim almak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey okulumuza kayıt olmanız. Öğrencilerimiz Avrupa'da ülkemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek stajlarını tamamlamaları hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir."

