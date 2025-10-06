Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101. yılı törenlerle kutlandı.

Valilik binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kars ziyaretinin, basit bir protokol ziyareti olmaktan öte, bir devlet vizyonunun ve stratejik bilincin sahaya yansıması olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ı, yalnızca coğrafi bir sınır noktası olarak değil, aynı zamanda Milli Mücadele'nin doğudaki sembol şehri olarak değerlendirdiğini anlatan Senger, "Bu bağlamda Kars, yalnızca bir şehir değil bir iradenin, bir direnişin ve bir hafızanın taşıyıcısıdır. 1920’lerde Sarıkamış'tan Posof'a uzanan bu kadim coğrafya, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ama en çok da Türk milletinin bağımsızlık aşkına tanıklık etmiştir. Cumhuriyetin inşa süreci, yalnızca siyasi bir dönüşüm değil, aynı zamanda toplumsal bir uyanıştır. Bu uyanışın temel taşları, yerel halkın yeni rejime olan inancı ve sahiplenmesiyle mümkün olmuştur. Atatürk'ün Kars'a gelişi sırasında halkın gösterdiği teveccüh, sadece bir lideri karşılama coşkusu değil, Cumhuriyet fikrine duyulan samimi bağlılığın bir tezahürüdür." diye konuştu.