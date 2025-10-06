Habertürk
        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101. yılı kutlandı

        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101. yılı kutlandı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101. yılı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 12:24 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:21
        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101. yılı kutlandı
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101. yılı törenlerle kutlandı.

        Valilik binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kars ziyaretinin, basit bir protokol ziyareti olmaktan öte, bir devlet vizyonunun ve stratejik bilincin sahaya yansıması olduğunu söyledi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ı, yalnızca coğrafi bir sınır noktası olarak değil, aynı zamanda Milli Mücadele'nin doğudaki sembol şehri olarak değerlendirdiğini anlatan Senger, "Bu bağlamda Kars, yalnızca bir şehir değil bir iradenin, bir direnişin ve bir hafızanın taşıyıcısıdır. 1920’lerde Sarıkamış'tan Posof'a uzanan bu kadim coğrafya, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ama en çok da Türk milletinin bağımsızlık aşkına tanıklık etmiştir. Cumhuriyetin inşa süreci, yalnızca siyasi bir dönüşüm değil, aynı zamanda toplumsal bir uyanıştır. Bu uyanışın temel taşları, yerel halkın yeni rejime olan inancı ve sahiplenmesiyle mümkün olmuştur. Atatürk'ün Kars'a gelişi sırasında halkın gösterdiği teveccüh, sadece bir lideri karşılama coşkusu değil, Cumhuriyet fikrine duyulan samimi bağlılığın bir tezahürüdür." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından şiirler okundu, Kafkas Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu.

        Programda sahne alan Karslı aşıklar da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sazlı-sözlü protesto etti.

        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Gazze'de son durum nedir?
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Kastamonu'nun ilginç rekoru

        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı
        Kars ve Iğdır'da çocuklar, Filistinli akranları için çizdi
        Kars'ta şarkıcı Kıraç sahne aldı
        Sarıkamış'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
