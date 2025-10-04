Sarıkamış Kayak Merkezi sezonu açmak için artık kar yağışını beklemeyecek

CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, kurulan suni karlama sistemiyle sezonu açmak için artık kar yağışını beklemeyecek.

Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikteki kayak merkezinde, toplam 30 kilometreye ulaşan 10 pist ile 5 telesiyej bulunuyor.

İl merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıktaki sarıçam ormanları arasındaki merkeze, suni karlama sistemi kuruluyor.

Kayak merkezinde, gölet ve karlama sistemleri için hummalı çalışma yürütülüyor. Her yıl yurt içi ve dışında çok sayıda misafir ağırlayan kayak merkezinde, artık sezonun açılması için kar yağışı beklenmeyecek.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle sezonun açılması için suni karlamanın başlanacağı merkezde, bu sayede sezon hem erken başlayacak hem de daha uzun sürecek.

- Çalışmalarda sona gelindi

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, suni karlama sistemiyle kayak sezonu açılışını kar yağışını beklemeden kendilerinin belirleyeceğini söyledi.

Kayak merkezinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Aslantatar, "Suni karlamanın son etabını yapmak üzereyiz. Niyetimiz, 24 Kasım itibarıyla pistlerimizle suni karları buluşturmak, bununla ilgili bütün çalışmalarımız tamamlandı. Temennimiz kristal karların daha erken yağması çünkü biliyorsunuz ki kristal kar, dünyada Alpler'de ve Sarıkamış'ta olan bir kar. O yüzden temennimiz burada o karın yağması, kayakseverlerimizin daha iyi bir şekilde karla buluşması." dedi. Aslantatar, zirvede 115 bin metreküp büyüklüğünde bir gölet yaptıklarını belirterek "Karanlık Dere'nin girişine kadar karlama cihazlarını kurduk. Bunun yanında güzel olan başka bir örnek, mobil olarak karlama yapabileceğimiz 8 makine getirdik. Bununla beraber istediğimiz pistleri de bu mobil makinelerle karlayabileceğiz." diye konuştu. 4 ve 5'inci pistler ile Karanlık Dere mevkisi etaplarının bittiğini anlatan Kaymakam Aslantatar, "1'inci pistte de sona yaklaştık, inşallah en yakın zamanda pistlerimizi açacağız. İstanbul, Ankara'da hava sıcaklığı 20 derecenin üstünde ama bizim burada şu an 5 derecelere kadar düşmüş durumda. Bu gidişle inşallah en yakın zamanda doğal olarak da Sarıkamış karla buluşacak." ifadelerini kullandı.

- "Artık kar yağmadığı için rezervasyon iptali olmayacak" Geçen sezon karın geç yağması nedeniyle sezonun ocak ayında açıldığını anımsatan Aslantatar, şöyle devam etti: "Ocak ayında yani yılbaşında kar yağmadı. Bundan dolayı otellerimizdeki rezervasyonlar ciddi bir şekilde iptal edildi. Bu sene itibarıyla inşallah bu iptaller söz konusu olmayacak. Çünkü dediğimiz gibi göletimizi ağzına kadar dolduracağız, zaten göleti doldurduktan sonra 40 saat içerisinde bütün pistlerimiz karlanmış oluyor." Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar, "Şimdi buraya gelen misafirlerimiz sadece Sarıkamış'ta kalmıyor. Akşam vakitleri Kars merkeze, Iğdır, Ardahan, Erzurum'a gidiyorlar. Dolayısıyla bölgeye çok ciddi bir şekilde katkı sağlayacak ve bu güzellik belki dünyanın hiçbir yerinde yok." değerlendirmesinde bulundu. Aslantatar, pistlerde yaptıkları çalışmalar ve özellikle suni karlamadan sonra çok ciddi bir şekilde Rusya'dan, Kafkaslar'dan, İran'dan ve çevre ülkelerden taleplerin gelmeye başladığını söyledi.