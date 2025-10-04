Sarıkamış'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekipleri, arazöz ve su tankerleri sevk edildi.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü Karakurt Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Mescitli köyü Kömür Kuyuları mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

