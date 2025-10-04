Kars'ta şarkıcı Kıraç sahne aldı

Kars'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kıraç, yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Valilik ve Belediye işbirliğinde Kars Kalesi Bedesten bölgesinde düzenlenen festival, bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.

