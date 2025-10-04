Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kars'ta yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 09:22 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Susuz ilçesi Kayadibi köyünde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda M.A. (43), V.A. (37) ve H.İ.A. (25) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evinde yapılan aramada, uzun namlulu silah, pompalı tüfek, 2 uzun namlu şarjörü, 3 pompalı tüfek şarjörü ve 9 kartuş ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kars'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı
        Kars'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı
        Kars'ta 'Yaşayan Miras Festivali' başladı
        Kars'ta 'Yaşayan Miras Festivali' başladı
        Kars'ta "Yaşayan Miras Festivali" başladı
        Kars'ta "Yaşayan Miras Festivali" başladı
        Kars'ta 60 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Kars'ta 60 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kars'ta İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi
        Kars'ta İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi