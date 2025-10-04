Kars'ta üreticiler yüksek verim elde ettiği silajlık mısırı hasat ediyor

Kars'ta kış mevsimi öncesi hayvanların yem ihtiyacının karşılanması için ekilen silajlık mısır hasadı sürüyor.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, büyükbaş hayvan yetiştiricileri, yem temini için mısır silajı üretimine yöneliyor. Özellikle verimli topraklara sahip Akyaka ilçesi ve köylerinde silajlık mısır tarlalarında hasat çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Üreticiler, yaz boyunca özenle yetiştirdikleri mısırları traktörlerle hasat ediyor. Hasadın ardından mısırlar parçalanarak silaj çukurlarında fermantasyona bırakılıyor.

Kış boyunca hayvanların temel yem kaynağı olarak kullanılan silajda bu yıl verimin yüksek olması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Üreticilerden Mustafa Şimşek, AA muhabirine, bu yıl çok verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Şimşek, "Dekara 10 ton ürün aldık, 20 dekar ektik, sulama, gübreleme ve bakımını yaptık. Şimdi hasadını yapıp depoluyoruz. Silajın üzerine tuz veya saman serip, traktörlerle bastırıyoruz. Bozulmaması için naylonla örtüyoruz." dedi.