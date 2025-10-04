Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta üreticiler yüksek verim elde ettiği silajlık mısırı hasat ediyor

        Kars'ta kış mevsimi öncesi hayvanların yem ihtiyacının karşılanması için ekilen silajlık mısır hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 10:24 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:06
        Kars'ta kış mevsimi öncesi hayvanların yem ihtiyacının karşılanması için ekilen silajlık mısır hasadı sürüyor.

        Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, büyükbaş hayvan yetiştiricileri, yem temini için mısır silajı üretimine yöneliyor. Özellikle verimli topraklara sahip Akyaka ilçesi ve köylerinde silajlık mısır tarlalarında hasat çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

        Üreticiler, yaz boyunca özenle yetiştirdikleri mısırları traktörlerle hasat ediyor. Hasadın ardından mısırlar parçalanarak silaj çukurlarında fermantasyona bırakılıyor.

        Kış boyunca hayvanların temel yem kaynağı olarak kullanılan silajda bu yıl verimin yüksek olması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

        Üreticilerden Mustafa Şimşek, AA muhabirine, bu yıl çok verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

        Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Şimşek, "Dekara 10 ton ürün aldık, 20 dekar ektik, sulama, gübreleme ve bakımını yaptık. Şimdi hasadını yapıp depoluyoruz. Silajın üzerine tuz veya saman serip, traktörlerle bastırıyoruz. Bozulmaması için naylonla örtüyoruz." dedi.

        Burhan Erkılıç da ilçenin verimli topraklara sahip olduğunu ve güzel verim elde ettiklerini belirterek, "Mısırlarımızı biçip römorklarla taşıyoruz, hava alıp bozulmaması için naylonla üzerini kapatıp kenarlarına toprak döküyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

