Kars'ın tescilli gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı

Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip Kars'ta sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı.

Kentin 2 bin 500 rakımlı zengin bitki örtüsü ve çiçeklerle bezenen meralarında beslenen ineklerin sütünden yapılan gravyer peyniri, uzun uğraşlarla üretiliyor.

Ortalama 20-25 kilogram tam yağlı inek sütünden 1 kilogram gravyer elde eden üreticiler, mayısta topladıkları sütleri, yöreye özgü bakır kazanlarda pişirip çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra dinlenmeye bırakıyor.

Sarıkamış ilçesinde kilosu 900 liradan satışa sunulan tescilli gravyer peyniri, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

İlçede peynir işletmeciliği yapan Furkan Turut, AA muhabirine, Boğatepe köyünde üretilen sezonun ilk gravyer peynirlerini satışa sunduklarını söyledi.

Turut, sezonun ilk gravyerini kesip hazırlamaya başladıklarını ifade ederek, "Bu gravyerimiz mayıs ayında yapıldı, kalıplara konuldu. Olgunlaşma süreci tamamlandıktan sonra tezgahımıza geldi. Bu kestiğimiz gravyer tekeri yaklaşık 80 kilogram gelmektedir. Geçen seneye göre daha büyüktür, kesilip paketlendikten sonra tezgahımıza koyacağız. Müşterilerimizin isteğine göre 500 ya da 1 kilogram gibi paketler yapıp vakumlandıktan sonra soğuk zincir paketleriyle Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz." diye konuştu.