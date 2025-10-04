Kars'ta boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Şahindere Mahallesi Hasan Acara Caddesi'nde dün boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Hasgül K'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hasgül K'nin ise Erzurum'daki tedavisi sürüyor.
